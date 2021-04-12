Прокуратура ведет проверку из-за попыток Польши дискредитировать историю ВОВ

В распоряжении ФАН оказались материалы экспертизы СПбГУ, где установлены факты наличия недостоверных сведений о ВОВ, которые польские историки озвучивали на круглом столе в институте истории РАН. Организацией этой встречи, по данным СМИ, занимались члены дипмиссии Польши в России.

По данным источника ФАН, в прокуратуру Санкт-Петербурга направлено заявление с просьбой проверить польских активистов на попытки разжигания межнациональной розни, манипуляций фактами о ходе войны и распространение вранья об истории СССР. Ранее эксперты выявили в выступлениях польских активистов элементы манипуляции и пропаганды ложных фактов.

Круглый стол «Проблемы национальных меньшинств в Польше и Советской России (на примере еврейской диаспоры)», который организовали петербургский институт истории РАН и генеральное консульство Республики Польша, прошел еще 11 апреля 2018-го и остался практически незаметным для СМИ.

Выступающие: Мария Шайнок (Познань, Польша), Марек Вержбицки (Варшава, Польша), Гжегожа Берендта (Гданьск, Польша), Галина Яковлева (Беларусь), Алексей Богомолов (Институт истории РАН, Петербург), Борис Ковалев (Институт истории РАН, Петербург), Мария Гулакова (Департамент истории Высшей школы экономики, Санкт-Петербург), Александр Френкель (Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга).

Ранее уже поступали жалобы на проведенное мероприятие. Как пишут СМИ, «...в своих выступлениях участники круглого стола, в первую очередь — польские так называемые ученые, нередко переходили на откровенно пропагандистскую риторику русофобской направленности. Фактически, речь идет об очернении памяти советских людей, освободивших Европу, включая ту же Польшу, от фашистского ига, о передергивании исторических фактов по соображениям текущей политической конъюнктуры в угоду воле хозяев Варшавы, отдающих ей приказы из-за океана».

В распоряжении редакции ФАН оказалось экспертное заключение СПбГУ от 09.08.2019 года, согласно которому сведения польских докладчиков недостоверны, они выступают непрофессионально (дискутируют на тему даты начала войны, которая обсуждению не подлежит), а также используют приемы пропаганды и манипуляции.

Еще актуальны устремления представителей «Польского дома», с которыми они пришли в Смольный в январе этого года. У них есть планы и намерения на 2021 год проводить мероприятия при поддержке польского консульства.

При этом следует отметить, что Шишко Л. В., которая приходила в комитет с этими мероприятиями, ходатайствовала о возобновлении деятельности Польского дома (Саперный пер., д. 10), который был в 2015 году закрыт по суду за нарушение противопожарной безопасности.

Таким образом, при поддержке генконсульства Польши проводятся откровенно сомнительные мероприятия, которые, во-первых, сопряжены с фальсификацией (историческая конференция в РАН), а, во-вторых, с угрозой жизни и здоровью участников (приостановление деятельности «Польского дома» из-за нарушений противопожарной безопасности).

Уже были зафиксированы факты того, что поляки с позиции польского консульства в России занимаются пропагандой. Например, в Санкт-Петербурге в 2016 году полиция изъяла тираж книги польского политика и публициста Яна Новака-Езераньского «Восточные размышления». В книге содержатся тексты экстремистского толка.

Еще один случай — в 2017 году генконсул Республики Польша в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич передал лицею в Череповце десятки экземпляров издания «Прогулки по современной польской прозе», в котором усматривается пропаганда гомосексуализма.

Генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски в комментарии ФАН рассказал, что в связи с пандемией коронавируса Польский дом не планируется восстанавливать, как и проводить какие-либо мероприятия. Кроме того, он не в курсе о прошедшем в 2018 году круглом столе в РАН.

«Я первый раз слышу, что что-то такое вообще есть. Я не знаю», — заявил он.

Мария Гулакова сообщила ФАН, что не уверена, что вообще выступала с докладом на открытом столе в РАН.

«Я аспирант, занимаюсь наукой. Я, честно говоря, даже с трудом помню тот доклад, о котором идет речь. Я даже сомневаюсь, что это про меня идет речь. Я вообще занимаюсь Российской Империей. Это какая-то ошибка. У меня совсем другой период. Я такого не помню (выступление с докладом на открытом столе в РАН 11 апреля 2018 года. — Прим. ФАН)», — пояснила Мария Гулакова.

Однако стоит заметить, что Мария Гулакова указана в экспертизе СПбГУ.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков согласен с тем, что действия польских активистов, за которыми стоят сотрудники генконсульства Польши в России, носят откровенно антироссийский характер. Мифологизацией истории занимается сейчас как раз официальная Варшава. Отрицание агрессивной политики Польши перед началом Второй мировой войны, массового участия ее граждан в преследованиях еврейского населения, формирование совершенно ложного образа «безвинной жертвы двух тиранов» — это как раз главные составляющие современного польского исторического мифа. Страна, освобожденная от нацизма и приобретшая огромные территории благодаря СССР, уже более 30 лет сознательно стремится очернить подвиг народа, спасшего Польшу от верной гибели.

«Страна с действительно богатой историей, Польша до сих пор испытывает комплексы перед двумя соседями, Германией и Россией, и целенаправленно самоутверждается за счет культивирования образа жертвы и непогрешимости своего прошлого. Этот статус вполне можно и монетизировать, предъявляя финансовые и даже территориальные претензии, причем больше всего должны беспокоиться по понятным причинам не Россия с Германией, а Литва, Белоруссия и Украина», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, объявленной в России персоной нон грата дипломату из Польши Агнешке Гуральски запретили въезд на территорию РФ на 10 лет. Она была объявлена персоной нон грата из-за участия в незаконных акциях, которые прошли в России 23 и 31 января.

Более того, выяснилось, что 38-летняя Гуральски принимала участие в Майдане на Украине в 2014 году. До Майдана четыре года прожила в России (в Бурятии), организовывала там Польский культурный центр.

Сергей Простаков допускает, что за польскими культурными инициативами стоит разведка Польши.