Поклонники Марка Тишмана поддержали его после исключения из шоу «Маска»

Москва, 12 апреля. Поклонники популярного шоу «Маска» поддержали выступавшего в костюме Белого Орла певца Марка Тишмана, которого исключили из проекта в прошлом выпуске.

По условиям шоу «Маска» на сцене выступают знаменитости, скрывающиеся под костюмами персонажей. Задача зрителей и членов жюри — разгадать, кто именно прячется под масками. В каждом выпуске раскрывается личность одного из персонажей, при этом разоблаченный участник тут же покидает шоу.

Сейчас на канале НТВ идет второй сезон передачи. На старте в проекте было 14 участников, но в гонке остались только шесть персонажей. Марк Тишман стал восьмым участником, покинувшим шоу.

После исключения из «Маски» исполнитель поделился эмоциями от участия в программе в Instagram. Поклонники оставили под постом певца множество комплиментов.

«А мы все будем скучать по Белому Орлу! Это было потрясающе!»; «Марк, спасибо вам за Белого Орла! Это было превосходно, так мастерски пели разными голосами и прятали свой тембр! Каждый номер попадал в самое сердце!»; «Зря выкинули! Вот кто по-настоящему победитель»; «Я от всех ваших выступлений нахожусь под большим впечатлением! Просто талантище!» — написали комментаторы.

Ранее на съемочной площадке «Маски» рассказали о необычных требованиях участников. Например, певица Ольга Бузова, выступавшая в костюме Розовой Пантеры, очень любила пить кофе именно с тремя кусочками сахара.