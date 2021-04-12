Дайнеко спровоцировала слухи о романе с экс-возлюбленным Игорем Рудником

Москва, 12 апреля. Певица, выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram фото в компании мужчины, лицо которого было скрыто от камер. Фанаты заподозрили кумира в новом романе.

Расторгнув в 2017 году брак с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, Дайнеко перестала делиться подробностями личной жизни. На счету певицы было несколько громких романов со знаменитостями до замужества. Так, артистка четыре года встречалась с хореографом Игорем Рудником, с которым познакомилась на «Фабрике звезд». После Дайнеко состояла в отношениях с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым и вторым участником коллектива Дмитрием Пакуличевым. СМИ также активно обсуждали роман певицы с Алексеем Воробьевым.

Исполнительница решила подогреть интерес публики, опубликовав фото в компании мужчины, лицо которого было скрыто. Звезда попросила пользователей догадаться, кто же это

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что это не кто иной, как ее бывший возлюбленный Игорь Рудник. Доказательством этого может служить комментарий его матери под опубликованным постом Дайнеко. Сама артистка пока не стала раскрывать все карты, пишут "Дни.ру".

Виктория Дайнеко ранее призналась, что создать крепкие отношения с творческими людьми очень сложно, так как в паре существует некая конкуренция за популярность.