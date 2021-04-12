Киевские власти могут воспринять учения НАТО «Защитник Европы 2021» вблизи западных границ России в качестве сигнала для начала наступления на Донбасс. Об этом в интервью ФАН заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), Вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли территорию республики. Под удар попали поселки Зайцево и шахты 6/7, поселок шахты «Трудовская», а также окрестности села Ленинское на мариупольском направлении.

В свою очередь польский политолог Мацей Вишневский озвучил два сценария для Украины в случае войны против Донбасса. По его словам, если украинские боевые машины пойдут в наступление, Киеву придется готовиться к смене власти, несмотря на поддержку западных стран. Президент Украины Владимир Зеленский не может похвастаться всенародной поддержкой, поэтому отставки ему не избежать.

«Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией. В случае полномасштабной войны Украина ее проиграет, сомнений нет», — заявил Мацей Вишневский.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что НАТО намерена сосредоточить около 40 тысяч солдат и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники у границы России в ходе учений «Защитник Европы 2021». В Турции уже сообщили участникам конвенции Монтре о двух американских кораблях, которые направляются в Черное море. По сообщениям, это эсминцы «Рузвельт» и «Дональд Кук». Специалист считает, что Украина может принять маневры НАТО в качестве сигнала для атаки на Донбасс.

«Сегодня самое главное, чтобы Украина в лице своего руководства не поддалась на уловки американцев и не устроила провокацию в Донбассе. Учения, организованные Западом от Балтики до Черного моря, с привлечением живой силы и техники, посылают Украине сигнал, что киевские власти могут попробовать силой решить вопрос Донбасса. Кроме того, некоторые эксперты заявляют, что в случае атаки ВСУ у Киева получится всего за несколько дней решить вопрос с ДНР и ЛНР. Несмотря на все убаюкивающие заявления Запада, Украина должна знать, что все иностранные друзья Киева в случае начала конфликта умоют руки», — указал собеседник ФАН.

По словам капитана первого ранга запаса, украинцы прекрасно понимают, что иностранные военные не будут воевать за Незалежную в Донбассе, однако Запад пытается убедить Киев в обратном.

«Как это ни странно, но польский эксперт прав. Кроме того, появилась информация о массовом дезертирстве солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на линии фронта в Донбассе. Украинцы прекрасно понимают, что американцы не будут за них воевать. Несмотря на это, США попытаются втянуть Украину в войну. Полагаю, что Зеленский ездил в Стамбул, чтобы договориться о новых поставках боевых беспилотников Bayraktar. Он возлагает на турецкие БПЛА большие надежды. Но обольщаться не стоит, с ними уже научились бороться различными способами», — сообщил специалист.

Эксперт также отметил, что в свое время минские договоренности спасли Украину от военного поражения, а сегодня Киев отказывается выполнять пункты Комплекса мер. Дандыкин заверил, что киевские власти пусть даже не рассчитывают на «Минск-3», если начнут военную операцию против ДНР и ЛНР.

«2014 и 2015 годы — показательное время для Украины, поскольку страна была спасена от военного поражения благодаря Минским соглашениям. Но сейчас Украину никто спасать не будет. Понятно, что киевские политики в случае чего где-то пристроятся, а вот народу придется все это разгребать. Власть уйдет, люди останутся. Украинские власти должны прислушаться к мнению польского эксперта и обязаны задуматься о мирном разрешении ситуации в Донбассе. Потому что худой мир лучше доброй войны. Но если киевские власти все же решатся развязать конфликт, это плачевно закончится для Украины и ее государственности со всеми вытекающими последствиями», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что инструкторы НАТО устроили мастер-класс для снайперов ВСУ под Мариуполем.