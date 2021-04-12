Киркоров бросился «душить» Валерию за ее желание выгнать из «Маски» Белого Орла

Москва, 12 апреля. Король российской эстрады Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на решение певицы Валерии выгнать из проекта «Маска» участника в костюме Белого Орла.

Одно из самых таинственных шоу российского телевидения выходит на финишную прямую. В проекте «Маска» остается все меньше участников, из-за чего накал страстей растет. За время передачи каждый из судей успел обзавестись «любимчиком» среди участников, поэтому их выбывание из программы огорчает состав жюри.

Во время последнего выпуска Валерия заявила, что хочет снять маску с Белого Орла, так как у нее нет никаких догадок по поводу того, кто под ней скрывается.

«Мне правда очень хочется это узнать. Я уже вторую программу на этом настаиваю. У меня нет никаких версий, поэтому я бы хотела снять маску с Белого Орла», — объяснила певица на голосовании свое желание.

Это решение очень расстроило Филиппа Киркорова, для которого этот участник оказался фаворитом. Услышав решение своей коллеги он манерно бросился на нее и стал «душить». В свою очередь Валерия подыграла певцу, театрально высунув язык и поддаваясь «нападению».

Под маской Белого Орла скрывался певец Марк Тишман, чего никто из жюри за все время шоу не предполагал.

Членю жюри высказывали мнения, что под маской Белого орла скрывается Дмитрий Харатьян, Игорь Верник, Камиль Ларин и даже Никита Джигурда, сообщает сайт 360tv.ru.