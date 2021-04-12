Лавров: Россия предостерегает другие страны от подпитки военных настроений Киева

Москва, 12 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что Анкаре и другим странам следует быть весьма осторожными с милитаристскими настроениями Киева.

Государствам, с которыми сотрудничает Россия, в том числе и Турции, следует проанализировать систематические воинствующие заявления Киева, чтобы не подпитываться милитаристскими настроениями, заявил Лавров 12 апреля.

Также в последнее время представители ДНР и ЛНР все чаще делают заявления об увеличении активности бойцов Вооруженных сил Украины в Донбассе. ВСУ осуществляют обстрелы и стягивают военную технику к линии соприкосновения, чем нарушают Минские соглашения.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице.