Киев, 12 апреля. Угроза крупномасштабного конфликта напугала украинских мужчин призывного возраста, и они предпочитают избегать службы в армии. Об этом заявил журналист Владимир Синельников.

Заявления официального Киева о том, что жители Украины якобы готовы воевать «до победы» являются обыкновенной пропагандой. Украинская общественность категорически не настроена на конфликт. Радикально настроенные слои населения также не могут быть опорой в случае конфликта, потому что на войне они преследуют исключительно личные цели, сообщил корреспондент «Вести FM» в Киеве Владимир Синельников.

«То же самое было в 2014-м году. Общество абсолютно деморализовано и нет никакой единой сплочённости вокруг «бубочки» Зеленского и его программы войны с Россией», — заметил он.

Украинские радикалы являются криминальными элементами, которых интересует только насилие, разбой, мародерство, контрабанда и желание продавать награбленное. Подобный тип людей по определению не способен воевать, сообщил Синельников в эфире на YouTube-канале PolitWera.

Корреспондент выразил уверенность в том, что Запад подталкивает Украину к войне в Донбассе, чтобы устроить провокацию против России. Киев в то же время ничего не способен предложить населению кроме политики террора и уголовной ответственности за отказ являться на призывные пункты. Однако мужчины возрастом от 18 до 50 лет под любыми предлогами все равно убегают за границу, чтобы не попасть в армию.

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