Шоумен Джимми Киммел застал врасплох Хантера Байдена неудобными вопросами о Burisma

Вашингтон, 12 апреля. Сын президента США Джо Байдена Хантер признался, что ему не стоило входить в совет директоров энергетической компании Burisma, работающей на Украине.

Заявление о негативных последствиях работы на Burisma Байден-младший сделал во время интервью в вечернем шоу Джимми Киммела. В эфире передачи телеведущий зачитывал фрагменты из автобиографии сына президента США «Прекрасные вещи» и задавал неудобные вопросы.

«Вы написали:«Совершил ли я ошибку, заняв место в совете директоров украинской газовой компании? Нет. Был ли я неблагоразумен? Нет. Сделаю ли я это снова? Нет»», — цитирует Киммел книгу Байдена.

Ведущий застал врасплох сына американского лидера, и юристу пришлось тщательно подбирать слова к своему ответу.

«Я сказал и написал ровно то, что я имел в виду. Давайте по порядку. Я окончил Йельский университет и до Burisma сменил еще десяток мест работы. У меня была необходимая квалификация для того, чтобы войти в совет директоров компании», — рассказал Байден-младший о своем опыте.

Критики семьи Байденов часто задавались вопросом, каким образом сын президента США попал в совет директоров энергетической компании на Украине. Хантер Байден действительно работал во множестве корпораций, но никогда не имел дел с энергетикой. Это также стало поводом для множества неудобных вопросов. Однако он лишь отмахивается от всех критиков и заявляет, что у них «проблемы восприятия» и желание затравить его отца.

«Моя ошибка заключается в том, что эту работу использовали для критики моего отца, и поэтому я бы не пошел в Burisma снова», объяснил Байден.

Сын американского президента настаивает, что все проблемы, связанные с его работой на украинскую компанию и подрывом авторитета отца, являются «ошибками восприятия». При этом он не смог ответить на вопросы об утечке деловой переписки, которая стала поводом для скандала и вмешательства Джо Байдена с целью прекращения расследования украинских властей в отношении его сына. Также Байден-младший не ответил на вопросы относительно деловых интересов в Китае — еще один повод для критики, возникший в ходе президентских выборов 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о поведении Хантера Байдена во время рассказа о наркозависимости в интервью телеведущей CBS Трейси Смит. Когда журналистка спросила у него о борьбе с пагубной привычкой и реакцией отца, он расплакался.