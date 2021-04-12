Николай Цискаридзе объяснил, почему ему жаль Большой театр

Москва, 12 апреля. Известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе нелестно высказался о Большом театре, которому он отдал многие годы.

Цискаридзе, ставший гостем передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1», выразил сожаление по поводу происходящего в знаменитом учреждении культуры. По мнению педагога, у театра есть проблемы с известными артистами.

«К сожалению, очень давно в Большом театре не появлялось никого, кто бы был принят обществом настолько одобрительно. Это, конечно, очень жалко», — заявил он.

Несмотря ни на что, Большой театр по-прежнему продолжает оставаться главным в стране. Как объяснил артист, это происходит не только потому, что театр действительно самый большой, и не потому, что он находится в центре Москвы.

«Просто это было много лет сосредоточие величайших умов. От тех, кто содержал хозяйство, до тех, кто создавал произведения искусства. Но театр — это прежде всего артисты», — подчеркнул Цискаридзе.

Балетный педагог ранее рассказывал, что в Большом театре есть целые семейные кланы, формирующие около половины состава. По словам Цискаридзе, эти артисты пользуются определенными привилегиями.