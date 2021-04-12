В США оценили вероятность войны между Украиной и Россией

Вашингтон, 12 апреля. России и Украине совершенно невыгодно развязывать между собой вооруженное противостояние, полагает обозреватель Марк Эпископос в своей статье для The National Interest (NI).

Журналист считает, что у Москвы отсутствуют намерения участвовать в каком-либо военном конфликте. Ведь такие действия могут привести к непоправимым последствиям, а также введению новых санкций.

Киев мыслит примерно так же, добавил Эпископос. Ему совершенно не выгоден вооруженный конфликт. При этом если ВСУ начнут силой решать конфликт в Донбассе, также рискуют лишиться поддержки Соединенных Штатов и стран Европы. Если это произойдет, то Киев повторит ошибки Грузии 2008 года, которые обернулись началом вооруженного конфликта в Южной Осетии.

Соответственно, вероятность начала войны является минимальной, поскольку любые боевые действия поставят в невыгодное положение обе страны.

Стоит отметить, что в России неоднократно делали заявления о том, что не намерены вмешиваться в конфликт в Донбассе. Также недавно в Кремле выразили надежду, что Киеву хватит политической мудрости отказаться от провокационных действий в ЛДНР.