В МИД РФ отреагировали на проход кораблей США в Черном море

Москва, 12 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал проход кораблей ВМС США в Черном море.

Глава российского дипведомства, комментируя ситуацию, отметил, что проходы кораблей Вашингтона в Черном море сопровождаются весьма агрессивной риторикой. По словам Лаврова, в Москве не понимают, какие цели США преследуют на Украине.

«Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Россия на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остается без ответа», — сказал Лавров.