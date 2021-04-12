Лига безопасного интернета призвала окончательно заблокировать Twitter в России

Москва, 12 апреля. Роскомнадзору следует предпринимать более решительные меры в отношении социальной сети Twitter, где размещен контент, запрещенный российскими законами. Об этом, выступая на онлайн-конференции по информационной безопасности детей в эпоху цифровизации, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает корреспондент ФАН.

«Мы видим, что примерно две трети материалов из списка запрещенных социальной сетью было удалено. Но они (Twitter. — Прим. ФАН) не удалили до конца все по списку. При этом мы видим большое число новых фактов запрещенной информации, появившейся с 1 марта. В основном, это контент, связанный с суицидами и наркотиками», — отметила Екатерина Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что последние случаи размещения запрещенного российским законодательством контента в социальной сети датируются уже апрельскими числами.

«Мы настаиваем на том, чтобы Роскомнадзор принимал более решительные меры — вплоть до полной блокировки социальной сети на территории России, потому что это издевательство над нашим законодательством. Старое не удалено, новое продолжает распространяться, и все это сходит социальной сети с рук», — добавила Мизулина.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о возможной блокировке социальной сети Twitter в России в середине мая, если запрещенный контент не будет удален.

Работа Twitter в России была замедлена с 10 марта из-за того, что онлайн-платформа вовремя не удалила противоречащие законам России материалы. Замедление трафика реализовано на 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Ограничение будет продолжаться до тех пор, пока деструктивная информация не будет полностью заблокирована Twitter.