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Лавров заявил, что Украина ведет войну против своего народа

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Лавров заявил, что Украина ведет войну против своего народа

Москва, 12 апреля. Украинская сторона ведет войну против собственного народа, заявил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

Помимо этого, министр иностранных дел РФ добавил, что киевский режим может сорваться на безрассудные действия, а это может плохо кончиться.

Ранее Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте позволит профильным структурам двух государств контактировать по поводу возможных поставок препарата в африканскую страну.

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