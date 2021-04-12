Жителям России рассказали, стоит ли торопиться с покупкой квартиры

Москва, 12 апреля. Нужно ли спешить с покупкой жилья, пока программа льготной ипотеки еще в силе, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта, спешить с приобретением квартиры не стоит, поскольку в текущем году приобретение жилья не так выгодно, как в прошлом. В 2020-м цены на жилую недвижимость выросли в среднем на 20% по стране. Радченко считает, что смысл покупать квартиру есть, только если она нужна россиянину для собственного проживания. Однако не стоит этого делать с целью вложения средств.

Вслед за Центробанком кредитные организации начали поднимать ставки по депозитам. Так, вклад уже можно найти под 5,5–6% годовых, и эта доходность больше, чем от сдачи квартиры в аренду, которая дает доходность на уровне 4% и приносит куда больше сложностей.

«Сейчас сдача внаем неэффективна. Цены на жилье выросли, а на аренду упали, и это не в пользу инвестиций в недвижимость», — объяснила Радченко в беседе с «АиФ».

Итоги строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2020 году ранее подвел глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Дизайнер Елена Крылова рассказала, как сэкономить на ремонте квартиры. В этом, например, поможет замещение импортных стройматериалов отечественными: российские производители делают керамическую плитку в 2-3 раза дешевле и ничуть не хуже, чем за рубежом, приводит ее слова «ФедералПресс».