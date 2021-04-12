Брюссель признал Минские соглашения единственным мирным решением в Донбассе

Брюссель, 12 апреля. Минские соглашения являются единственным выходом, обеспечивающим мирное и политическое разрешение ситуации в Донбассе.

В Евросоюзе делают все для предотвращения вооруженных действий в регионе. С таким заявлением выступил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.

«Продолжаются контакты и дипломатические усилия, чтобы этому помешать. Возможно, вы знаете, что Украина будет одним из пунктов повестки дня предстоящего совещания в видеоформате Совета министров ЕС по иностранным делам», — сказал официальный представитель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на невыполнение минских договоренностей в Донбассе. Представитель Кремля также обратил внимание на усиление провокаций со стороны украинских военных.