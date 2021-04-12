В ФСВТС рассказали о популярности ЗРК С-400 за рубежом

Москва, 12 апреля. Зарубежные страны проявляют большой интерес к российским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-секретарь ФСВТС России Валерия Решетникова.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили, что в настоящее время ЗРК С-400 способны обеспечить гарантированное поражение крылатых и баллистических ракет. Кроме этого, комплексы способны уничтожать беспилотники различных классов. Именно эффективность «Триумфа» вызывает такой большой интерес зарубежных покупателей.

«Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения», — сообщает Решетникова.

В марте 2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что несколько стран в данный момент проводят переговоры с Россией о закупке «Триумфов», а также зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».

Ранее сообщалось, что выход российских ЗРК С-400 на международный рынок все больше тревожит США. Об этом рассказало вьетнамское издание Soha.