В программе «Жить здорово!» объяснили, почему пожилым необходимо прививаться от COVID-19

Москва, 12 апреля. Пожилые люди нуждаются в прививке от коронавирусной инфекции гораздо больше, чем молодые, заявил известный российский иммунолог Андрей Продеус.

В рамках передачи «Жить здорово!» на Первом канале к медику обратился один из гостей программы. Молодой человек спросил, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 его 90-летнему отцу, который уже очень слаб.

«Однозначно да, и прививка ему нужна больше в разы, чем вам, сыну», — ответил специалист.

Дело в том, что риски тяжелого течения коронавирусной инфекции у людей старше 65 лет, тем более у мужчин, огромные. Вакцинация является безопасным способом защиты и вреда не причинит. Тем более если сравнивать потенциальный и минимальный риск прививки и смертность от COVID-19, добавил иммунолог.

Ранее россиянам объяснили, какой вакциной лучше сделать прививку от коронавируса. Преимущества российского препарата «Спутник V» назвал соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус.