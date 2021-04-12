Собчак вызвала гнев подписчиков сравнением Норильска с Мальдивами

Мале, 12 апреля. Известная российская телеведущая Ксения Собчак снова вызвала гнев поклонников неосторожной фразой про успешных людей, иронично сравнив свадьбы в Норильске и на Мальдивах.

Светская львица опубликовала новый пост на своей официальной странице в Instagram, где выделила успешных людей, способных позволить себе короткие, но дорогостоящие поездки на Мальдивы, в частности, чтобы отметить там свадьбу с размахом.

«Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит «лететь долго на два дня», могу ответить только: «Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать», — отметила звезда под серией фотографий с острова.

Презрение и гнев у подписчиков вызвало ироничное сравнение Собчак свадебных торжеств в Норильске, а также восхваление людей добившихся успеха. Поклонники тут же атаковали раздел «Комментарии» на странице звезды с просьбой разъяснить, почему божья помощь, по мнению журналистки, нужна только богатым, и чем ей не угодили свадьбы в российских глубинках.

«А что же так ограниченно? Только успешных и удачливых?»; «Даже как-то обидно стало за Норильск»; «Глупый пафос, а неуспешным и неудачливым уже ни на что не надеяться?» — поспешили выразить свое осуждение комментаторы.

Сама Собчак внимание на критику практически не обращает. В последнее время она часто оказывается в центре скандалов и осуждений. Совсем недавно ее раскритиковали за интервью со скопинским маньяком, а также за то, что во время беседы с преступником Собчак вела себя слишком добродушно.