Психолог Абравитова сделала неожиданный вывод о личности Юрия Гагарина

Герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Гагарин обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы сделать блестящую политическую карьеру. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт поделилась выводами, сделанными на основе архивной записи с участием всенародно любимого героя, посвященной первой годовщине его полета в космос.

«То, что я увидела, указывает на то, что этот человек обладал тревожным типом личности. Его тело постоянно находилось в движении. Мне понятно, почему руководство выбрало для полета кандидатуру именно с такой нервной системой. Такие люди, как он, — настоящие контролеры. Им хочется, чтобы все было сделано правильно. Они за всем могут уследить, не расслабляются и не упускают никаких деталей», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова указала и на другую особенность личности летчика-космонавта.

«Он не только целеустремленный человек, но и достаточно амбициозный. На записи он говорит, и его мимика это подтверждает, что видит себя в космосе и дальше, хотел бы летать. Однако в последний момент он оговаривается, что сначала полетят его друзья, а он надеется, что его опять отправят. Амбиции связаны с тем, что он хочет продолжать быть первым. Впрочем, звездной болезни у него точно нет», — пояснила собеседница ФАН.

Она поделилась мнением, что Юрий Гагарин вполне мог бы прославиться и на весьма неожиданном поприще.

«В целом личность очень цельная. С большим потенциалом в разных областях. У него ярко выражены лидерские качества. Думаю, если бы он так рано не ушел, то он однозначно оказался в политике и достиг там очень высокого положения», — рассказала психолог.

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