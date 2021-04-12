Пенсионер разбился на мотороллере под Волгоградом

Волгоград, 12 апреля. Пожилой водитель, управлявший мотоциклом, погиб в результате ДТП в Волгоградской области. Прибывшим на место аварии медикам спасти его не удалось, сообщает «Волгоградская правда».

Авария со смертельным исходом произошла в Жирновском районе вечером 11 апреля. По предварительной информации, пожилой мужчина ехал по магистрали Жирновск — Котово и в какой-то момент не справился с рулевым управлением.

Его транспортное средство опрокинулось на ходу, в результате пенсионер скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства и подробности аварии устанавливаются.

Водитель грузового авто погиб в аварии с участием поезда под Архангельском, сообщало Федеральное агентство новостей. Грузовик выехал на железную дорогу, проигнорировав красный сигнал светофора.