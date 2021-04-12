Исключение из рациона мяса может привести к преждевременному старению

Москва, 12 апреля. Проблемы с кожей рук у молодой женщины стали следствием диеты. Недостаток определенных веществ в организме может привести к подобным результатам, объяснил эндокринолог.

Морщинистая кожа обычно говорит о преждевременном старении. Женщина обратилась к эндокринологу клиники МГУ Зухре Павловой. Ее руки были покрыты морщинами, и врач установила, что проблема возникла из-за дефицита в организме полезных веществ. Оказалось, что в течение продолжительного времени пациентка придерживалась особой диеты.

Она не употребляла белки животного происхождения, что и стало причиной изменений кожного покрова. Из-за отсутствия необходимых микроэлементов появилась эта проблема. Эндокринолог посоветовала пациентке изменить питание и включить в рацион необходимые вещества. Врач считает, что употребление мяса играет важную роль для нашего здоровья.

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