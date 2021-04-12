Эфир: Первые в космосе. Успехи и неудачи российского космоса обсудили в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 12 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Успехи и неудачи российского космоса».

На 2021 год Россия наметила почти 30 космических запусков. В 2020 были осуществлены 17 космических стартов. При этом ранее, в 2019 году, Россия не выполнила почти половину запланированных космических пусков. Это признавал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в апреле в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию. В 2020 году все страны мира совершили 114 космических пусков, из них Китай — 39, США — 37. Почему же Россия стала так отставать?

Специалисты говорят, что развитию российского космоса мешает монополия Роскосмоса. Роскосмос должен стать федеральным космическим агентством, разрабатывать и устанавливать правила и нормы работы на космическом рынке. Нужно максимально широко открыть космос для бизнеса.

Так, в США государство не занимается в космосе тем, что приносит прибыль. Оно развивает сугубо убыточные направления — военный космос, науку в космосе и исследования дальнего космоса. А бизнес развивает спутниковых операторов, вещание из космоса, коммерческую фотосъемку и так далее. Должны ли и в России все сферы, генерирующие прибыль в космосе, отойти к коммерции?

Что мешает развитию российского космоса, когда мы полетим на Луну или на Марс, какой прок обывателю от изучения космоса? На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: ректор БГТУ «Военмех» имени Устинова Константин Иванов, летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.