Меркель анонсировала последнее выступление в должности канцлера Германии

Берлин, 12 апреля. Ангела Меркель рассказала о предстоящем выступлении в качестве канцлера Германии.

По словам Меркель, в последний раз она выступит в роли канцлера ФРГ на открытии международной промышленной выставки в Ганновере.

Ранее стало известно, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер может стать новым канцлером ФРГ после ухода с поста Ангелы Меркель. Политика решили поддержать члены берлинского отделения альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Недавно Армин Лашет стал лидером ХДС, ранее этот пост также занимала Меркель. Выборы в бундестаг пройдут осенью 2021 года.