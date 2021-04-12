Активист в Славянске принес на заседание городского совета российский флаг

Донецк, 12 апреля. Славянский активист Василий Хоменко в Донецкой области в ходе внеочередной сессии горсовета внес в зал флаги Российской Федерации и Украины.

Представители правоохранительных органов быстро вынесли российский флаг из зала заседаний, сообщает «Украина.ру». Отмечается, что активист даже не успел объяснить свои действия. Ровно семь лет назад в Славянск прибыла группа добровольцев во главе с Игорем Стрелковым. С помощью поддержки местного населения они взяли штурмом здание милиции, СБУ и городской управы.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что военнослужащие ВСУ открыли огонь по западной окраине региона из гранатометов.