Военные комиссариаты ВВО комплексно дезинфицировали для приема призывников

Чита, 12 апреля. Комплекс противоэпидемиологических мер выполнили в военных комиссариатах Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что все военкоматы районов обеспечены достаточным количеством бактерицидных облучателей, дезинфицирующих средств, на местах организованы посты дистанционной термометрии, а также нанесена разметка, обеспечивающая соблюдение социальной дистанции между гражданами.

Отмечается, что специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ежедневно проводится обработка помещений и прилегающей территории. Специалистами медицинской службы созданы необходимые запасы защитных масок и перчаток для сотрудников и призывников.

Напомним, что в России с 1 апреля официально стартовал весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. За этот период в ряды армии РФ намерены призвать почти 135 тысяч новобранцев, передает RT.