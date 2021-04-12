Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 12 апреля. Центральный банк Российской Федерации представил обновленные курсы американской и европейской валют.

Курс доллара был поднят регулятором на 0,3447 рубля. Стоимость валюты на 13 апреля составила 77,5104 рубля, как стало известно из информации на официальном сайте Центробанка РФ.

Стоимость евро составила на вторник 92,0669 рубля. Таким образом, европейская валюта прибавила 0,2860 рубля.

Финансовые эксперты ранее рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, что ожидает американскую валюту в ближайшем будущем. Доллар может подешеветь до 72–75 рублей в апреле, если будет объявлено о санкциях, не затрагивающих экономику, считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.