Кушанашвили осудил Макееву за роман с бросившим детей мужчиной

Москва, 12 апреля. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался об известной по мюзиклам актрисе и певице Анастасии Макеевой.

В последнее время внимание к исполнительнице приковано из-за ее отношений с женатым мужчиной по имени Роман Мальков, который к тому же является многодетным отцом. Новый избранник Макеевой занимается строительством и ремонтом. Мальков проводил работы в загородном доме артистки, именно так закрутился их роман. Уже известно о планах влюбленных сыграть свадьбу, хотя официально Роман пока не разведен.

Кушанашвили осудил Макееву из-за отношений с бросившим детей мужчиной. Кроме того, журналист считает преувеличенной степень известности актрисы и сомневается в ее популярности.

«Конечно, Настя Макеева — это отдельно взятая артистка. Она известна четырем домам Бирюлево. Она имеет право на счастье, но у парня четверо детей. В этот момент дискуссии прекращаются», — возмутился телеведущий в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Сама актриса ранее заявляла, что бывшая жена не дает ее возлюбленному общаться с наследниками, передает «Вечерняя Москва».

Анастасия Макеева около шести лет была замужем за актером и композитором Глебом Матвейчуком. Детей в этом браке не появилось, но актриса не оставляет мечты о ребенке. Чтобы испытать радости материнства, певица готова снова пройти процедуру ЭКО, с которой она уже сталкивалась раньше.