Вице-спикер ГД Толстой отметил важность развития здравоохранения в регионах РФ

Санкт-Петербург, 12 апреля. Ответы на вопросы Медиагруппы «Патриот» в ходе пресс-конференции «Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран» дал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Депутат назвал рейтинги одним из инструментов, которые не всегда являющихся точными. Более того, он подметил, что «особенности русского национального характера» сильнее тех или иных рейтингов. Свой тезис парламентарий объяснил тем, что при наступлении какой-либо опасности или угрозы русский человек концентрируется, мобилизуется и ему удается дать отпор.

При этом в текущем рейтинге видно, что России есть куда расти, отметил Толстой в ходе прямого эфира. Он также обозначил необходимость совершенствования отечественной системы здравоохранения.

«Надо возвращать здравоохранение в небольшие города и поселки, чтобы люди оттуда не уезжали, а имели возможность обращаться к врачам», — заявил депутат.

Россия в рейтинге эффективности систем здравоохранения стран мира по версии агентства Bloomberg в 2018 году заняла 53-е место. Эксперты выяснили, почему Россия прошла пандемию лучше многих развитых стран.

Число случаев выявления коронавирусной инфекции в мире достигло 134 млн человек, сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и горожан власти Северной столицы потратили в 2020 году более 130 млрд рублей. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», основные меры поддержки были разделены на три блока — здравоохранение, социальная поддержка и помощь бизнесу.