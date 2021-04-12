Экс-сотрудница Facebook призналась, что соцсеть использовали для политмахинаций

Вашингтон, 12 апреля. Одна из самых популярных социальных сетей Facebook сегодня насчитывает более 30 дел о политических манипуляциях в 25 государствах. Очевидно, что реальные масштабы такой деятельности намного шире. Как пишет The Guardian, ссылаясь на документацию Facebook, уязвимостью популярной соцсети воспользовались представители Южной Кореи, Тайваня, Италии, Польши, Афганистана, Ирака, Монголии, Мексики, Украины и даже США, пишет NewsFront.

«Facebook причиняет много вреда, на который не реагирует, потому что он не считается достаточным PR-риском для Facebook. Этот ущерб наносится не Facebook. Но от этого страдает весь мир», — сообщает бывший аналитик данных компании Софи Чжан.

В сентябре 2020 года Чжан уволили из Facebook под предлогом некачественного выполнения обязанностей. На деле же девушка обнаружила несколько случаев политического злоупотребления ресурсами платформы. Причем занимались этим элиты разных государств. Проблему компания решить не смогла, и вся ответственность была переложена на Чжан.

«Я знаю, что мои руки уже в крови», — заявила Софи после того, как нашла данные.

Ранее представители корпорации обещали бороться с подобными манипуляциями. При этом Вашингтон все это время вел двойную игру, обвиняя Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Сейчас анти-пропагандистские меры предпринимаются лишь локально, но Facebook-лазейка по-прежнему продолжает существовать.

Истеблишмент перечисленных стран продолжает использовать эту системную уязвимость в своих целях. Удивительно, но социальная сеть, число пользователей которой приблизилось почти к трем миллиардам человек, по-прежнему не имеет надежного алгоритма для отслеживания количества фейковых аккаунтов — так называемых ботов.

Такие аккаунты невозможно отследить без участия человека. При этом они массово используются для искажения общественного мнения через комментарии, лайки и репосты.

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