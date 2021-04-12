Европейские рефлексы: Альгис Микульскис о вздорных ультиматумах ЕС в адрес России

Политики стран ЕС продолжают реагировать на любые действия России исключительно в контексте донецкого обострения. Их желание представить Москву стороной конфликта настолько горячо, что европейские реакции на любое ее действие иногда выглядят совершенно причудливо!

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает с точки зрения здравого смысла некоторые высказывания и инициативы чиновников Старого Света.

События в Донбассе продолжаются. Точка в них не поставлена даже с учетом последних «миролюбивых» заявлений Киева о его нежелании жертв среди мирных жителей. Ситуация вдоль линии разграничения достигла такого накала, что широкомасштабные бои могут начаться и без приказа с улицы Банковой.

Предварительным решением вопроса могло бы стать соблюдение Украиной требований «Минска-2», но киевские политики пока делают все, чтобы превратить эти требования в «юридически ничтожные». Например, называют происходящее «российско-украинским вооруженным конфликтом».

Нонсенс? Разумеется! Но Киеву охотно верят на Западе, которому Россия давно мешает своей независимой от него политикой. Вот и звучат заявление за заявлением из уст американских и европейских политических функционеров. То с угрозами новых санкций, то с какими-то совсем уж немыслимыми требованиями. Такими, например, как у министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в минувшую субботу, 10 апреля, на странице своего аккаунта в Twitter дала понять, что России неплохо бы и отчитаться перед ней за свои действия:

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

Понимаете? Начальница немецкой армии требует отчета о перемещениях российских войск по российской же территории. Звучит как несмешной анекдот! И если бы фрау Крамп-Карренбауэр выступала в подобном ключе впервые… Но у нее этот тон в высказываниях о России, похоже, уже вошел в привычку — в ноябре прошлого года, выступая на заседании Бундестага, глава немецкого оборонного ведомства выступила так же круто:

«Это факт, что российская сторона вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил, что у них есть новое оружие, что угроза стала намного более очевидной. Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем».

Я думаю, что в случае с Россией, госпожа «министерка», «хорошей традиционной позицией германской внешней политики» будет просто не открывать рот по всем вопросам, связанным с нашей армией и ее перемещениями. Надеюсь, понятно, по какой исторической причине? Рекомендовал бы поинтересоваться действиями украинских национальных «добровольческих батальонов», так любящих символику Третьего рейха и продвигающих в жизнь собственную теорию расового превосходства. Или они для вас свои?

Идем дальше…

«ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство, если оно позволит ситуации на востоке Украины обостриться».

Это уже другая европейская «птица-говорун» — глава фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер. Манипулирует он привычными уже угрозами строительству «Северного потока — 2».

Как бы так ему намекнуть, что ни один газопровод на планете Земля, находясь в стадии 95% готовности, заброшен и заморожен не будет! И как бы так дать ему понять, что с ним сделают его же немецкие инвесторы, которым «до лампочки» любые политические упражнения, но крайне интересны прибыли и возврат вложений. Да и обычные бюргеры, думаю, будут «в восторге» от цен на американский СПГ, если вдруг у «партии сторонников санкций» все получится.

Так что же делать-то? А все просто! Украине — как минимум, начать выполнять то, о чем договаривались в Минске, и перестать бредить, что Россия — сторона конфликта. Украинская группировка усилена и приведена в «полную боевую» для чего? Конфеты донбасским детям раздавать? Отведите войска, и Россия не станет тем, чего вы так боитесь, хотя и пытаетесь использовать свои фантазии «по мотивам» для зарабатывания неких бонусов у хозяев. Европе — особенно, Германии — начать, наконец, думать, о чем говорят с высоких трибун ее политики. Ну и перевести тумблер «Историческая память» в положение «Вкл».

Что же касается последних «мирных увещеваний» Киева и даже, как пишут, его поисков возможности переговоров Зеленского с Владимиром Путиным… Не верю я им. Словесные экзерсисы ничего не стоят, если за ними нет дел. А дела там есть. Правда, противоположного характера. Такие, о которых, например, написал сегодня, 12 апреля, корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале:

«ВСУ ведут обстрел с применением БМП-2, СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет). Удары на себя принимают позиции Народной милиции в районе Александровки».

Ну и очередная пара американских военно-транспортных С-130J, прилетевших в Киев за истекшие сутки, тоже не добавляют веры в украинские слова о желании мира. Как и последняя сводка Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня:

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению:

10:25 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): применялось стрелковое оружие.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

10:50 — н.п. Пески — н.п. Веселое: применялось стрелковое оружие.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

12:12 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 4 гранаты из СПГ.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:

12:13 — н.п. Новомихайловка — н.п. Сигнальное: выпущено 10 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;

12:30 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 9 гранат из СПГ, 10 гранат из АГС».

Как вам такое, господа европолитики? Нет желания обратиться за разъяснениями к тем, кто отдавал эти приказы? Или США велели вам давить только на Россию, которая, слава богу и к вашему счастью, ни одного выстрела в этой войне пока не сделала?