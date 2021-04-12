Рейтинг партии Порошенко на Украине за два года вырос вдвое

Киев, 12 апреля. Рейтинг украинской партии «Европейская солидарность», которой руководит бывший президент страны Петр Порошенко, заметно вырос.

Политическая борьба с командой главы Украины Владимира Зеленского дала Порошенко и его сторонникам новый виток для развития, а сам политик стал лучше выглядеть и даже сбросил лишний вес. На фоне теряющего позиции Зеленского партия Порошенко лишь усиливается и набирает обороты.

Так, в июне 2019 года рейтинг «Европейской солидарности» составлял 8,7%, тогда как в апреле 2021-го он вырос до 16,1%. Эксперты удивлены, что рейтинг Порошенко улучшается, ведь экс-президент должен находиться за решеткой. Против него на Украине заведено множество дел по самым разным статьям. Вместо этого бывший украинский лидер хорошеет, худеет и набирает электоральный вес.

Ранее на Украине стали активно обсуждать нынешнее напряжение на линии соприкосновения в Донбассе и влияние, которое оказывают на этот процесс власти США. Эксперты уверены, что в офисе Зеленского напрасно надеются на защиту со стороны Вашингтона, так как обострение в ЛДНР выгодно американской стороне при любом раскладе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину есть что сказать Зеленскому о ситуации в Донбассе, пишет НСН.