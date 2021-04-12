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Рейтинг партии Порошенко на Украине за два года вырос вдвое

Рейтинг партии Порошенко на Украине за два года вырос вдвое

Киев, 12 апреля. Рейтинг украинской партии «Европейская солидарность», которой руководит бывший президент страны Петр Порошенко, заметно вырос.

Политическая борьба с командой главы Украины Владимира Зеленского дала Порошенко и его сторонникам новый виток для развития, а сам политик стал лучше выглядеть и даже сбросил лишний вес. На фоне теряющего позиции Зеленского партия Порошенко лишь усиливается и набирает обороты.

Так, в июне 2019 года рейтинг «Европейской солидарности» составлял 8,7%, тогда как в апреле 2021-го он вырос до 16,1%. Эксперты удивлены, что рейтинг Порошенко улучшается, ведь экс-президент должен находиться за решеткой. Против него на Украине заведено множество дел по самым разным статьям. Вместо этого бывший украинский лидер хорошеет, худеет и набирает электоральный вес.

Рейтинг партии Порошенко на Украине за два года вырос вдвое

Ранее на Украине стали активно обсуждать нынешнее напряжение на линии соприкосновения в Донбассе и влияние, которое оказывают на этот процесс власти США. Эксперты уверены, что в офисе Зеленского напрасно надеются на защиту со стороны Вашингтона, так как обострение в ЛДНР выгодно американской стороне при любом раскладе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину есть что сказать Зеленскому о ситуации в Донбассе, пишет НСН.

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