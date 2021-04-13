ФАН составил идеальный плейлист ко Дню рок-н-ролла

13 апреля любители музыки отмечают Всемирный день рок-н-ролла. И лучший способ его отпраздновать — заново послушать главные хиты популярнейшего жанра XX столетия.

Специально к празднику ФАН составил идеальный плейлист для поклонников жанра и всех, кто желает к нему приобщиться.

«Rock Around the Clock», Билл Хейли

Настоящий гимн рок-н-ролла, с которого и началась история неофициального праздника. Записанная в 1954 году Биллом Хейли и его группой The Comets, песня стала одним из главных жанровых произведений и сыграла решающую роль в популяризации рок-н-ролльной музыки. Задорный и ритмичный сингл побил многие рекорды, в том числе стал одним из самых продаваемых в истории поп-музыки.

«Great Balls of Fire», Джерри Ли Льюис

Зажигательная песня в исполнении легендарного пианиста по праву входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список «500 песен, которые сформировали рок-н-ролл». И пусть сам Ли Льюис был фигурой неоднозначной, композиция действительно чудо как хороша!

«Johnny B. Goode», Чак Берри

Песня одного из родоначальников рок-н-ролла, выпущенная в 1958 году. С тех пор исполнялась множеством музыкантов и стала своеобразным рок-стандартом. У многих зрителей композиция ассоциируется с культовым фантастическим фильмом «Назад в будущее», где задорную мелодию играет Марти МакФлай.

«Let’s Twist Again», Чабби Чекер

Очевидный танцевальный хит, который заставит двигаться в такт любого, кто его услышит. В мае 1963 года песня получила статуэтку «Грэмми» как «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», обеспечив и ему, и танцевальному твисту любовь публики и культурный вес.

«Jailhouse Rock», Элвис Пресли

«Тюремный рок» был выпущен синглом в 1957 году одновременно с выходом одноименного фильма с участием звезды Элвиса Пресли. Узнаваемая мелодия в исполнении короля рок-н-ролла занимает почетное место в музыкальных топах всех времен и народов.

«Everyday», Бадди Холли

Песня одного из первопроходцев рок-н-ролла, чья короткая карьера оказала огромное влияние на несколько поколений музыкантов. Легкая и игривая мелодия, сдобренная звонким вокалом Бадди Холли, сегодня узнаваема каждым и не теряет своей популярности.

«Tutti Frutti», Литл Ричард

Песня стала первым хитом американского певца и композитора Литл Ричарда. Будоражащая композиция стала хитом не сразу — первые продажи составили всего 250 пластинок. Однако уже следующий тираж составил 200 000 копий, а за ним был преодолен и миллионный рубеж. Танцевальная мелодия остается одной из знаковых и часто звучит в современном кино и рекламе.

«Rock And Roll Music», The Beatles

Своеобразная ода жанру рок-н-ролла, записанная еще Чаком Берри в 1957 году. Однако большей популярностью стала пользоваться кавер-версия в исполнении легендарной «ливерпульской четверки». Позднее трек послужил названием для сборника жанровых композиций группы, который, по мнению многих, стал квинтэссенцией самого стиля под названием «рок-н-ролл».

«Let’s Have a Party», Ванда Джексон

Один из хитов, подаривших Ванде Джексон неофициальный титул «королевы рокабилли». Именно Элвис Пресли, с которым певица не раз выступала на концертах, убедил ее попробовать себя в набирающем популярность стиле. В итоге Джексон стала одной из первых исполнительниц рок-н-ролла и была дважды номинирована на премию «Грэмми». А специфический «наждачный» вокал исполнительницы продолжает бить в самое сердце даже спустя годы.