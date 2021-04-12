Уникальную операцию на позвоночнике пожилой пациентки провели медики из Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 12 апреля. Уникальную операцию на позвоночнике провели врачи из Ростова-на-Дону. В мае прошлого года 63-летняя жительница упала во время работы в огороде, а через месяц уже не могла встать.

Нижнюю часть тела полностью парализовало, хотя чувствительность и сохранилась. Врач первой категории, травматолог-ортопед Андрей Матулевич сразу поставил диагноз — застарелый компрессионно-оскольчатый перелом девятого и десятого грудных позвонков с выраженной компрессией спинного мозга.

Говоря простым языков, позвонки, которые пенсионерка сломала во время падения, сдавили спинной мозг. Единственным шансом поставить ее на ноги была сложнейшая операция, которая сопровождается огромными рисками. Женщина на нее согласилась.

Пенсионерку оперировали шесть часов. Врач из части ребра сформировал новые позвонки вместо сломанных старых. Для этого он отрезал 12 сантиметров ребра, разделил его на несколько кусочков, упаковал их в титановую сетку и вживил в позвоночник.

В скором времени женщине предстоит второй этап операции. После реабилитации стены клиники пациентка покинет уже на своих ногах.

Ранее российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию сердца. Пациентом стал 65-летний мужчина, который поступил в больницу с ярко выраженным аортальным пороком сердца.