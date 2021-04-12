Иран пообещал отомстить за атаку на ядерный объект. События дня. ФАН-ТВ

В Иране пообещали отомстить за атаку на ядерный объект Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран своевременно ответит Израилю за атаку на ядерный объект в Натанзе. Причем, самым жестким образом. «Иран в нужное время отомстит израильскому режиму за последнее нападение», — приводит слова Хатибзаде телеканал Press TV. Хатибзаде назвал атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле». По словам дипломата, Тегеран заменит поврежденные в результате взрыва центрифуги на более передовые. Восстановительные работы могут занять не менее девяти месяцев. Накануне Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. Израильская телерадиокомпания «Кан» со ссылкой на «источники в разведке» сообщила, что причиной аварии могла стать кибератака, за которой якобы стоит «Моссад». Впоследствии неназванный американский источник подтвердил газете The New York Times сообщения о причастности Израиля к инциденту.

В пригороде Миннеаполиса ввели комендантский час из-за протестов «Вторая серия» флойдовских протестов. Очередные уличные волнения из-за убийства афроамериканца в США привели к введению комендантского часа в пригороде Миннеаполиса, печально известного мегаполиса штата Миннесота. Ранее стало известно, что 20-летний чернокожий парень погиб при попытке задержания. Полицейские, как того и требовал закон, открыли стрельбу. Инцидент в результате привел к столкновениям между протестующими и правоохранителями. Бунтари устроили настоящие погромы: били витрины и грабили магазины. Для разгона толпы стражи закона и порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Сценарий почти повторяет прошлогодние майские события все в том же Миннеаполисе, когда после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, тот несмотря на свое темное криминальное прошлое был «канонизирован» движением Black lives matter (жизни черных имеют значение) и стал «иконой» протестов.

В армии РФ более полумиллиона человек привиты от COVID-19 Более полумиллиона (530 тысяч) российских военнослужащих сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины. При этом полный курс антиковидной процедуры прошли уже более 400 тысяч армейцев. В министерстве обороны отметили: в вооруженных силах ежесуточно вакцинируются более 12 тысяч защитников Отечества и членов их семей. Свою порцию иммунитета получили в том числе российские миротворцы в Нагорном Карабахе и личный состав авиабазы Хмеймим в Сирии. Также российским препаратом «Спутник V» вакцинировались 183 военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.