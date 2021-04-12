Мухин предложил лишить госфинансирования «Белого слона» за премию Навальному

Политолог Алексей Мухин в комментарии ФАН назвал вручение премии «Белый слон» осужденному Алексею Навальному и его команде за январский фильм-расследование полной дискредитацией этой награды.

В воскресенье, 11 апреля, стало известно о присуждении национальной награды «Белый слон» команде осужденного Алексея Навального за «фильм-расследование», выпущенный в январе 2021 года. Трансляция церемонии вручения велась на YouTube.

Ввиду отбывания Алексеем Навальным наказания в исправительной колонии награда была вручена его представителю — режиссеру монтажа Александре Дубровской — главой Гильдии киноведов и кинокритиков Виктором Матизеном. В ходе трансляции он заявил, что Навальный сидит «по заведомо ложному обвинению» и назвал его «настоящим политическим заключенным».

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Алексей Мухин отметил, что присуждение награды фильму Навального дискредитировало саму премию, поскольку его видеоролик не является произведением искусства.

«Это полная дискредитация этой премии, потому что фильм Навального не является кинематографическим. Это публицистика, не имеющая никакой ценности в искусстве. Те, кто вручили эту премию, тем самым сказали: «Мы поддерживаем ложь и являемся противниками правды», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что члены экспертного совета кинопремии «Белый слон» не должны получать государственных денег, поскольку их деятельность направлена против страны.

«Нельзя спускать такие вещи. Все люди, которые участвовали в том, чтобы выдавать эту премию Навальному, должны быть лишены всех государственных контрактов», — заключил Мухин.

Скандал со вручением «Белого слона» команде Навального произошел еще в марте 2021 года и спровоцировал раскол в среде кинокритиков. Экспертный совет кинопремии сообщил о расколе внутри организации после обсуждения номинантов на премию за 2020 год, когда было предложено наградить один из фильмов Навального. Ситуация, когда организация рассматривала номинанта среди блогерского контента, произошла впервые за 22 года существования организации. После долгих споров экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов принял решение о выводе организации из числа учредителей премии во избежание дальнейших бесплодных дискуссий.

Позднее в интервью СМИ он отметил, что не имеет ничего против персоны Навального, однако считает неприемлемым номинацию «фильма-расследования» на национальную кинопремию. Он подчеркнул, что сейчас награда превратилась в «премию группы товарищей Навального».