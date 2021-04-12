Доехал до первого столба: под Тулой подросток на бабушкиной машине попал в аварию

Тула, 12 апреля. Факт вождения автомобиля без права управления зафиксировали сотрудники полиции в поселке Ревякино. Но происшествие оказалось не таким обычным, как может показаться на первый взгляд.

За рулем машины «Рено», водитель которой в ночное время не справился с управлением и въехал в линию электропередач, оказался 17-летний подросток с признаками опьянения, а на пассажирском сиденье был его 16-летний друг. Как предполагают полицейские, юноша без спроса взял ключи от принадлежащего его бабушке автомобиля и поехал кататься с товарищем по поселку.

«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на неподвижное препятствие. В результате происшествия пострадал 16-летний пассажир транспортного средства, он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Машина возвращена собственнику, той самой бабушке, которая в ночное время даже не догадывалась, что ее внук отправился в противоправную поездку. По сведениям ФАН, матери подростка грозит административное наказание. Она допустила, что тот взял ключи от машины, а также не приняла необходимых мер по воспитанию для недопущения подобных ситуаций. Кроме того, на самого незадачливого водителя составлен административный протокол управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.