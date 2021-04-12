Летчик-космонавт Сураев назвал главные космические цели России

Санкт-Петербург, 12 апреля. Возвращение человечества на Луну и создание новых кораблей являются для России ближайшими целями в освоении космического пространства, заявил летчик-космонавт Максим Сураев.

В интервью «Петербургскому дневнику» российский космонавт сообщил, что России нужно не просто высадить человека на Луне, но и закрепиться там. Эта задача на сегодняшний день, по его мнению, является одной из самых приоритетных.

«Другая важнейшая цель российской космонавтики – это создание нового своего корабля, который будет работать на новых технологиях. Наши «Союзы» работают еще на технологиях 60-70-х годов», — рассказал он.

Он отметил, что после создания новых кораблей России «нужно будет долететь и дотянуться до Марса». Сураев подчеркнул, что положительно относится к приходу в пилотируемую космонавтику частных инвесторов.

«Посмотрите на того же Илона Маска, как он продвинулся и чего добился за 10 лет! Я считаю, что это здорово, когда есть государственно-частное партнерство. Это позволяет посмотреть не замыленным взглядом и находить новые решения», – полагает летчик-космонавт.

Ранее сообщалось, что Россия начала разрабатывать проекты сверхтяжелых ракетоносителей тягой от 100 до 200 тонн для полетов на Луну и Марс. Стоит отметить, что в наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем РАН в Москве активно реализуют проект по имитации подобных полетов, передает RT.