Кедми перечислил страны, которые бросят Украину в случае военного конфликта

Москва, 12 апреля. Вашингтон только информационно будет поддерживать Киев в случае военного конфликта. Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
В интервью изданию «Украина.ру» аналитик заявил, что при каком-либо военном конфликте с участием Киева в американских СМИ разве что «объявят молебен за спасение Украины», однако пассажи быстро перейдут к той части, в которой уже будет говориться о ее поминках.
При этом и США, и другие западные страны бросят Киев справляться со своими военными проблемами в одиночку.
«Ни один американский солдат не будет воевать за Украину. Ни один польский солдат не будет воевать за Украину. Ни один немецкий солдат не будет воевать за Украину. Ни один румынский солдат не будет воевать за Украину. За Украину воевать никто не будет», — указал военный эксперт.
Также Кедми предположил, что даже на территории самой Украины более половины населения не захочет воевать за «отморозков, которые толкнут их на конфликт с Россией».
Ранее израильский аналитик заявлял, что слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что конфликт в Донбассе нельзя решить без Североатлантического альянса, являются ложью, граничащей с маразмом.