Москва, 12 апреля. Вашингтон только информационно будет поддерживать Киев в случае военного конфликта. Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

В интервью изданию «Украина.ру» аналитик заявил, что при каком-либо военном конфликте с участием Киева в американских СМИ разве что «объявят молебен за спасение Украины», однако пассажи быстро перейдут к той части, в которой уже будет говориться о ее поминках.

При этом и США, и другие западные страны бросят Киев справляться со своими военными проблемами в одиночку.