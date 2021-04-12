Генсек НАТО и глава МИД Украины обсудят ситуацию в Донбассе на встрече 13 апреля в Брюсселе

Брюссель, 12 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится 13 апреля с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе и обсудит ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба НАТО.

Встреча Столтенберга и Кулебы будет проходить накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина.

«Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО», — сообщает пресс-служба НАТО.

Украинский дипломат, генсек НАТО и представитель США в штаб-квартире Альянса будут обсуждать сложившуюся ситуацию в Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент Украины провел телефонные переговоры с Йенсом Столтенбергом. Во время беседы Зеленский заявил, что единственный способ закончить войну в Донбассе заключается во вступлении Украины в состав НАТО.