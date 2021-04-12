Члены КПРФ возложили цветы к месту захоронения Гагарина

Москва, 12 апреля. Представители КПРФ в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос возложили цветы к могиле космонавта Юрия Гагарина у Кремлевской стены.

Отмечается, что в акции приняли участие руководители партии, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также члены Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, представители общественных организаций «Союз советских офицеров» и другие. Помимо этого, они возложили цветы к месту захоронения инженера-конструктора Сергея Королева.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин во время визита в Энгельс встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.