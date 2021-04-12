Мишустин поддержал идею включить стартапы в систему высшего образования в России

Москва, 12 апреля. Идею включения стартапов в систему высшего образования России положительно оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он предложил обсудить данный вопрос на заседании правительства. По его словам, технологический подход к стартапам должен быть инкорпорирован в систему высшего образования страны.

«Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы», — подчеркнул Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов.

Он также с пониманием отнесся к желанию студентов создавать продукт, который мог бы приносить пользу обществу. Премьер-министр намерен поручить главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработку возможности «создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты».

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о закреплении в законе статуса молодого ученого. Речь идет о грантовой поддержке, жилищных сертификатах, получении льготной ипотеки и так далее.