Роскосмос анонсировал дополнительный космический запуск ракеты «Ангара» в 2021 году

Москва, 12 апреля. Роскосмос в 2021 году может увеличить число пусков ракет «Ангара» с двух до трех, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее он сообщал, что на текущий год запланировано два пуска ракет этого семейства. По его словам, к орбите должны отправиться ракеты легкого и тяжелого класса.

«И в этом году полетит не менее двух-трех раз, это точно», — сказал Рогозин.

Напомним, что первый пуск российской ракеты «Ангара» прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 года сообщалось, что в течение следующих нескольких лет Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» и один — «Ангары 1.2». Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год.

Ранее Рогозин в поздравлении к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос заявил, что Россия не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, находясь на пороге важных изменений в космической отрасли, передает RT.