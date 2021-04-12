Вдовца Легкоступовой обвинили в попытке использовать певицу для обогащения

Москва, 12 апреля. Подруга вдовца певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова, Ева рассказала, как он хотел использовать исполнительницу в корыстных целях.

Артистка, прославившаяся в том числе хитом «Ягода-малина», скончалась 14 августа прошлого года. Певица, которой было 54 года, получила тяжелую черепно-мозговую травму, около недели пролежала в коме и умерла, не приходя в сознание.

Пока его жена лежала в больнице, Фирсов жил у Евы. Воспоминания подруги вдовца о том периоде прозвучали в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

«Понимаете, когда человек в горе — он в горе. А я видела по Юрию Фирсову, что у него был какой-то коммерческий проект, который сорвался. Он очень расстроен, естественно, срывом коммерческого проекта. Он решал вопросы, как закрыть дыры, в связи с тем, что его коммерческий проект закрылся — под названием «Валентина Легкоступова». Ну или, по крайней мере, отложился — он не ожидал, конечно, что она погибнет», — рассказала приятельница яхтсмена.

По словам женщины, муж Легкоступовой собирался переехать в Испанию, перегнать туда лодку и организовать бизнес по прокату яхт. Кроме того, Ева обвинила Фирсова в попытке обогатиться с помощью супруги, продюсируя ее как певицу. Например, исполнительница могла бы выступать в Испании для русских эмигрантов.

«Из ее имени он бы хоть что-то да выжал бы! Поверьте, зная Юрину жилку коммерческую... Планировал, что она продаст квартиру, что они там возьмут какую-то ипотеку. У нее вид на жительство. То есть, когда я видела [аккаунт в] Facebook, мне казалось, что он ее любит, а когда я увидела, что его любимая женщина в коме, я не видела, чтобы он названивал в реанимацию и спрашивал, как она себя чувствует», — поделилась подруга вдовца.

Подозрительным Еве показалось и то, что Фирсов предлагал ей купить принадлежавший Легкоступовой автомобиль Mini Cooper, как только певица впала в кому. Яхтсмен хотел получить за машину 2,8 миллиона рублей.

«Когда она в кому впала, он же у нас жил. Вот он тут же мне и предложил с порога!» — возмутилась женщина.

Валентина Легкоступова вышла замуж за Юрия Фирсова чуть больше, чем за месяц до своей смерти. Вдовец исполнительницы ранее утверждал, что она находилась в тяжелом финансовом положении перед кончиной.