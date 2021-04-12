Американский физик назвал главные причины фиаско США в космической гонке с СССР

Вашингтон, 12 апреля. США проиграли в космической гонке СССР после того, как Юрий Гагарин покорил космос.

К такому выводу пришел американский физик Эдвард Теллер. В интервью The New York Times он заявил, что США потерпели полное фиаско, когда Гагарин отправился на орбиту Земли.

Рассуждая о том, почему американцы проиграли космическую гонку СССР, отец водородной бомбы констатировал, что их отставание по запуску первого человека произошло из-за «укоренившейся ограниченности и приземленности мышления» в области ракетных разработок. И этом стало главной причиной отставания США.

Примечательно, что Теллер не стал критиковать американскую космическую программу, но подчеркнул, что США лишь незначительно продвинулись в этой сфере после того, как СССР запустил «Спутник-1».

«Мы страдали от недостатка воображения, недостатка инициативы, и даже сейчас у нас все еще слишком много приземленности в наших проектных разработках», — заявил физик.

Напомним, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. Космонавтом №1 стал советский летчик Юрий Гагарин. Первый пилотируемый полет на орбиту был одним из величайших научных достижений в истории человечества, закрепившим за СССР роль мирового лидера в развитии космонавтики, передает RT.