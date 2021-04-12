Эксперты обсудили деятельность бизнеса во время пандемии COVID-19

Санкт-Петербург, 12 апреля. Медиагруппа «Патриот» и ФАН провели пресс-конференцию на тему «Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран».

Бизнес-отрасль Санкт-Петербурга выстроила диалог с Роспотребнадзором. Был создан штаб, задачей которого являлось быстрое донесение до ведомства предложений по усилению мер, чтобы снять коронавирусные ограничения пораньше, заявил координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в ходе конференции.

«У нас сейчас со службой Роспотребнадзора выстроен диалог и доверительные отношения. Надо предлагать условия, при которых бизнес может работать», — заявил он.

В рамках этого диалога в Северной столице пришли к консенсусу по вопросу работы общепита. Панов обозначил, что сейчас все зависит от дисциплины предпринимателей и способности воплощать рекомендации.

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов указал, что потребность в антисептических средствах была закрыта почти с первых дней пандемии.

«У нас не было кризиса, сейчас много производств, которые выпускают маски и средства индивидуальной защиты, если их не хватает для предприятий и для здравоохранения», — сообщил он.

Ситов обозначил важность диалога комитета Роспотребнадзора с бизнес-отраслью. Были созданы общие рабочие группы, отслеживалась статистика нарушений.

«Бизнес следит за мерами, и это позволило раньше снять ограничения. Диалог с властью в Санкт-Петербурге вышел на новый уровень», — добавил он.

На крупных предприятиях не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса, отметила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Работодатели быстро перестроились и ввели на производствах необходимые меры безопасности: уборка помещений, распределение потоков людей, антисептики и средства защиты.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», к концу 2021 года эксперты ожидают этот показатель на уровне 2,9% вместо прогнозируемых ранее 2,6%.