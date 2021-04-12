ВСУ открыли огонь из гранатометов и БМП по западной окраине Донецка

Донецк, 12 апреля. Военнослужащие ВСУ открыли огонь по западной окраине Донецка из гранатометов, об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, обстрел начался в 12:05 по московскому времени. Под удар Вооруженных сил Украины попал поселок Александровка. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», и бронированной машины пехоты (БМП-2). Пострадавших в результате атаки нет.

С 27 июля 2020 года на территории Донбасса вступили в силу дополнительные меры по прекращению огня. Под запрет попали применение тяжелой артиллерии и беспилотников, разведывательно-диверсионные действия, размещение бронетехники и боеприпасов в жилой застройке. Документ был подписан представителями Луганска, Донецка и Киева.

В Кремле ранее выразили надежду на то, что Киев откажется от провокаций в Донбассе.