Сыну Бари Алибасова пришлось менять подгузники тяжелобольному отцу

Москва, 12 апреля. Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова рассказал о трудностях ухода за своим тяжелобольным отцом, восстанавливающим здоровье в Калининграде.

Заботиться о продюсере помогает его бывшая возлюбленная и мать Бари Алибасова — младшего Елена Уронич. Она провела более 20 лет в психиатрической клинике, поэтому Алибасов-старший сам растил сына. Сейчас Уронич радуется воссоединению с отцом ее ребенка.

Уход за 73-летним основателем группы «На-На» доставил его близким массу хлопот. Из-за падения и многочисленных переломов продюсер оказался в инвалидном кресле и не мог самостоятельно справиться с элементарными вещами, например, даже не переворачивался без посторонней помощи. Родным шоумена пришлось заниматься не самыми приятными вещами.

«В этой ситуации он не мог себя обслуживать — ходил под себя. Я лично менял ему, как и своей дочке, подгузники», — поделился Алибасов-младший.

Сын продюсера назвал это достаточно интересным опытом и отметил, что не чувствовал брезгливости. Для Алибасова-младшего было непривычно, что воспитавший его человек, которого он всегда считал мастодонтом, оказался в таком состоянии.

Наследник основателя «На-На» добавил, что сейчас зарабатывает деньги для обеспечения больного отца. Из-за работы он на время покинул Калининград и прилетел в Москву. Алибасов-младший сообщил изданию «Дни.ру», что ежемесячно тратит на отца от 300 до 500 тысяч рублей.

Бари Алибасов — младший недоволен, что его родитель так и не развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник обвиняла сына продюсера в попытке рассорить отца с супругой.