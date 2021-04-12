Берлинское отделение ХДС/ХСС поддержит Зедера на пост нового канцлера ФРГ

Берлин, 12 апреля. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер может стать новым канцлером Германии после ухода с поста Ангелы Меркель.

Члены берлинского отделения альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) решили поддержать политика. Зедер является главой партии ХСС — баварской партии-«сестры» большого ХДС Ангелы Меркель. ХДС действует во всех регионах ФРГ, ХСС — только в Баварии, но в бундестаге они входят в одной объдинение.

Недавно лидером ХДС стал Армин Лашет, но ранее этот пост занимала Меркель. В президиуме ХДС в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ поддерживают именно Лашета.

Накануне Лашет заявил, что обсуждал с Зедером вопрос, кто возглавит консерваторов на выборах в бундестаг. По словам политика, он придерживается единой позиции с лидером Христианско-социального союза.

СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса, которую запланировала на 11 апреля, передает НСН.