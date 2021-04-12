Упавшего в кипяток восьмилетнего ребенка в Нижневартовске ввели в искусственную кому

Нижневартовск, 12 апреля. Школьник, провалившийся в котлован с кипятком, находится в искусственной коме. Как стало известно ФАН, мальчик провалился под размытый грунт и обварился кипятком.

В скорую медицинскую помощь города Нижневартовск 12 апреля около 8:30 поступило сообщение от работников детского сада. В нем они указали, что к ним принесли мальчика, сильно пострадавшего от ожогов. Прибывшие на место ЧП врачи госпитализировали ребенка в реанимационное отделение местной больницы.

«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Денис Волощенко.

Правоохранители выяснили, что пострадавший шел в школу по своему обычному маршруту. Неожиданно он увидел перед собой большую лужу.

«Школьник решил обойти возникшее препятствие, которого раньше здесь не было, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он сделал шаг в сторону и провалился в образовавшуюся под землей яму, которая была полна кипятка. От страшной боли ученик стал кричать на всю улицу».

На счастье ребенка, мимо проходил местный житель. Он вытащил школьника и тут же отдал его на попечение работников детского сада, который находится в нескольких шагах от злополучного места.

«После того как ребенок попал в надежные руки, спасший его от неминуемой гибели мужчина побежал на работу. Врачи констатировали у пострадавшего 50% ожогов нижней части тела. Сейчас он находится в искусственной коме», — дополнил источник.

Согласно прогнозам врачей, ребенок, скорее всего, выживет, однако велика вероятность, что он останется инвалидом.