Таллин, 12 апреля. Граждане Эстонии собирают подписи за выход государства из состава Евросоюза (ЕС).

За выход страны из ЕС эстонцы голосуют на сайте народных инициатив Rahvaalgatus.ee, где создана соответствующая петиция. Ее автором является член национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам. Он считает, что Эстония должна выйти из Евросоюза, так как ее вступление в содружество европейских государств в ходе референдума 2003 года было недействительным. Активист призывает страну восстановить свой суверенитет, вернуть национальную валюту и перестать действовать по команде США.

«Мы должны инициировать EXIT — народ должен решить на референдуме, продолжит ли Эстония членство в ЕС или восстановит свой суверенитет, каким он был до 1 мая 2004 года. И, наконец, референдум был бы естественной частью классической демократии, а не тем, что мы называем «репрезентацией» демократии, которая, по сути, демократию убивает», — говорится в петиции.

Если за петицию проголосуют тысяча человек, то этот вопрос уже будут обсуждать в Рийгикогу, который является высшим представительным и законодательным органом власти в Эстонии.

Ранее "Национальная служба новостей" сообщала, что Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Политэксперт Александр Дудчак сообщил, что такое решение властей государств приведет не только к подорожанию электроэнергии для жителей Латвии, Литвы и Эстонии, но и сильно ударит по экономикам этих стран.